ВГТРК оштрафовали из-за видео с элементами БДСМ в эфире

Суд в Москве оштрафовал Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). Причиной стал ролик с элементами БДСМ, который показали в эфире программы «60 минут».

Согласно судебной картотеке, постановление о штрафе суд вынес еще в сентябре 2021 года. Но на документ обратили внимание только сейчас. В постановлении сказано, что ВГТРК обвинили в нарушении порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью.

Речь идет о демонстрации элементов БДСМ в общественно-политическом ток-шоу «60 минут». В конце июня 2021-го в программе показали видео с откровенными сценами. Такие материалы шли вразрез с возрастной маркировкой передачи 12+. В итоге компанию оштрафовали.

«Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — постановил суд.

Дело рассматривали после обращения одного из зрителей. В выпуске ток-шоу показывали видео БДСМ-сессии с участием кандидата в городской совет Манхэттена Зака Вайнера.