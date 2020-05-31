Въезжающих в Костромскую область обязали показывать справки по COVID-19

С этого понедельника заработают пункты въездного контроля за прибывающими из Нерехты, Волгореченска и Ярославля. Контролировать местонахождение прибывших будут органы местного самоуправления.

«Все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными, которая получена не ранее, чем за три дня до приезда в область. Кроме того, должны быть представлены результаты лабораторных исследований на отсутствие COVID-19. Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых», — указано в сообщении.

Такие меры обусловлены началом отпускного периода и каникул. Справки должны будут предоставлять приезжающие в область до 4 июня. Если у прибывающих нет справки, то они обязуются соблюдать строгий двухнедельный карантин, иначе они будут оштрафованы.

Правило не будет действовать на прибывающих в регион по служебной необходимости или со специальным автотранспортом, например на скорой помощи.