Вежливый водитель из ХМАО поразил пользователей соцсетей

Водитель сургутского автобуса Анатолий Кайков обрадовал пользователей социальных сетей фразами, которые он каждый день использует во время работы. Утром он приветствует всех на борту своего «лайнера», рассказали в URA.RU.

«Хочу, чтобы, как можно больше людей знали, что в нашем городе живет и трудится замечательный человек — водитель автобуса № 4 Анатолий Кайков. После его слов: „Доброе утро, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера“ народ в автобусе начинает улыбаться», — заявил один из жителей.

В комментариях многие сказали, о том, что им нравится этот добродушный позитивный мужчина. Водитель имеет стаж работы с 2000-х годов. Он приехал в Сургут из Кабардино-Балкарии, где уже был водителем автобуса и тоже проявлял особое внимание пассажирам. Он рассказал, что все это связано с детским восприятием, когда ему нравился вежливый подход некоторых работников.

«А потом, когда я сам попал в эту сферу, то решил также себя вести. Все получается экспромтом, смотря какая публика — то студенты, то пенсионеры», — рассказал Кайков.