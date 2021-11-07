«Вежливость в дефиците». Эксперт по этикету пояснила, как правильно упоминать национальность в СМИ

После новостей о драке в Новых Ватутинках возникли споры о том, как правильно писать национальность, чтобы никого не задеть. Некоторые представители власти даже выступили с намерением вообще запретить это упоминание. Но в этом нет необходимости, потому что существуют нормы этикета. О них «360» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Если мы говорим про официальный язык, например, СМИ, то здесь довольно корректной формулировкой будет фраза: „Житель и дальше регион“. Проблема на самом деле гиперактуализирована сейчас. Этикет запрещает нам критиковать расу человека. В положительном контексте мы можем комментировать расу. Но в негативном — запрещено», — объяснила она.

Эксперт отметила, что в каждой национальности есть хорошо и плохо воспитанные люди — проблема только в этом. Те люди, которые позволяют себе негативно высказываться относительно расы какого-либо гражданина, добавляют масла в огонь и в первую очередь поступают неправильно, уточнила Холгова.

В конфликте, который произошел в Новой Москве, обе стороны поступили не по этикету. Собеседница «360» привела в пример поведение людей, живущих в Европе. По ее словам, там, если кто-то на улице кого-то задел, то оба синхронно извиняются друг перед другом.

К большому сожалению, вежливость в дефиците Альбина Холгова.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев резко высказался по поводу СМИ и блогеров, которые назвали напавших на мужчину с ребенком кавказцами. Политик заявил, что будет добиваться принятия закона о запрете указывания национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных. По данным полицейских, задержанные являются уроженцами одного из государств Закавказья, сообщил RT.