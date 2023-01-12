Эксклюзив 12 января 2023, 22:43 «Вежлив, тактичен». Планировавшего напасть на школу в Татарстане подростка назвали безобидным Источник «360»: планировавший нападение на школу в Татарстане обращался к психологам РИА «Новости»

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В Татарстане задержали 16-летнего подростка, который планировал совершить нападение на свою бывшую школу. С сентября 2022 года молодой человек учился в колледже, он проявил себя с хорошей стороны, но раньше имел проблемы с дисциплиной, рассказал источник «360».

По предварительным данным, студент планировал напасть на школу № 8 в Нефтекамске, где проучился шесть лет.

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«В общении с педагогами вежлив, тактичен. Агрессии не наблюдалось, но бывает обидчив. Эмоционально реагирует на замечания», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, мальчик учился в школе № 8 Нижнекамска с 1 сентября 2013 года, в 2019 году перешел в лицей № 37, а в начале текущего учебного года стал студентом колледжа нефтехимии и нефтепереработки.

Во время учебы в школе и лицее подросток неоднократно ссорился со сверстниками. Ему делали замечания, вызывали мать в школу и даже рекомендовали обратиться к врачам. Источник «360» отметил, что студент часто обращался за помощью к психологам.

Правоохранители заподозрили молодого человека в планах атаковать свою школу, сообщил Telegram-канал Baza. По информации журналистов, у него дома провели обыски и изъяли компьютер. Силовики считают, что студент пытался узнать, как собрать взрывное устройство, а также читал материалы о школьных шутингах.

Первоклассник из США принес в школу пистолет и выстрелил из него в учительницу. Пострадавшую доставили в больницу, а с родителями стрелка разбираются полицейские.