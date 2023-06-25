Общество 25 июня 2023, 12:48 Въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли после улучшения оперативной обстановки Гладков: въезд в Шебекино и Новую Таволжанку открыли после улучшения обстановки РИА «Новости»

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Въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области открыли в связи с улучшением оперативной обстановки в регионе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем в своем Telegram-канале.

«Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный», — написал глава региона.

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Он обратил внимание, что такое решение приняли с учетом оперативной обстановки. Гладков уточнил, что с 10:00 движение в Шебекино и Новую Таволжанку восстановили в прежнем формате.

Губернатор подчеркнул, что основные работы — ремонт окон и кровли жилых домов в Шебекинском округе планируют завершить к 1 августа.

По словам Гладкова, министерство жилищного хозяйства составит детальный план-график восстановления.

Ранее глава региона рассказал о возможном возвращении жителей в Шебекино в скором времени, так как ситуация стабилизировалась.