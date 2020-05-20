Въезд в село Курганской области будет контролировать пост ДПС
Сотрудники ДПС начали серьезный контроль на автомобильном въезде и выезде села Затеченское в Курганской области. Ужесточение мер связано с девятью случаями заражения коронавирусом в регионе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на оперативный областной штаб.
«В селе Затеченское Далматовского района, где выявлено девять случаев заболевания коронавирусом, ужесточен режим движения», — отметили оперативном штабе.
Патрульные на дежурных автомобилях следят за въездом в населенный пункт, выездом из него и обстановкой в селе.
Общественные места и улицы дезинфицируют, местным жителям раздают памятки о мерах предосторожности. Два магазина в селе пускают лишь посетителей в масках и перчатках.
«Всем, кто мог контактировать с зараженными, вручается постановление об изоляции. Проводится эпидемиологическое расследование», — пояснили в штабе.
Жители села с признаками ОРВИ проходят проверку на наличие коронавируса в организме.