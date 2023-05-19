Общество 19 мая 2023, 15:00 Ветврач Шелягов рассказал, что птицы переносят опасные для человека бешенство и орнитоз

Читать 360tv в

Птицы являются переносчиками большого количества опасных для человека заболеваний. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он напомнил, что от пернатых, можно подцепить орнитоз. Это заболевание обычно вызывает пневмонию. Но чаще у птиц встречается бешенство.

Реклама

«В первую очередь — бешенство. Это очаговое заболевание, которое мы привыкли ассоциировать с лисами, волками. Но и с птицами стоит быть осторожным, они передают его так же, как дикие животные», — объяснил Михаил Шеляков.

Он добавил, что также стоит опасаться пернатых из-за туберкулеза. Они могут переносить палочку Коха, которая вызывает это заболевание.

Авторы: