19 мая 2023, 15:00
Ветврач Шелягов рассказал, что птицы переносят опасные для человека бешенство и орнитоз
Птицы являются переносчиками большого количества опасных для человека заболеваний. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Он напомнил, что от пернатых, можно подцепить орнитоз. Это заболевание обычно вызывает пневмонию. Но чаще у птиц встречается бешенство.
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«В первую очередь — бешенство. Это очаговое заболевание, которое мы привыкли ассоциировать с лисами, волками. Но и с птицами стоит быть осторожным, они передают его так же, как дикие животные», — объяснил Михаил Шеляков.
Он добавил, что также стоит опасаться пернатых из-за туберкулеза. Они могут переносить палочку Коха, которая вызывает это заболевание.
Животные
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