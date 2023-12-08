Общество 08 декабря 2023, 17:57 Ветврач Сапарова посоветовала не дарить рептилий без предупреждения

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В преддверии наступающего года Дракона в сети увеличилось количество предложений по продаже рептилий. Дарить их без предупреждения нельзя, сообщила ветврач, герпетолог Мария Сапарова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, такие пресмыкающиеся требуют особого ухода, будущий хозяин должен иметь все необходимое для содержания. Так, потребуется террариум соответствующего размера, поилка, коряга, термоковрик и спецлампа.

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Сапарова призвала россиян не дарить гекконов, красноухих черепах, варанов и игуан без предупреждения.