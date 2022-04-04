Ветврач Михайлова рассказала о помощи животным в Донецке

Три приюта для животных в Донецке — ПИФ, «4 лапки» и «Кошкин дом» — принимают не только раненых питомцев, но и тех, которых бросили хозяева. Об этом сайту kp.ru рассказала ветврач, организатор приюта «Кошкин дом» Евгения Михайлова.

«Наша Еленовка (поселок Волновахского района Донецкой области — ред.) — сейчас представляет собой сюр: несколько скелетов собак с ошейниками бегают по центру… На мусорнике прибавилось битого стекла и кошек. Ручную беременную кошку забрала, остальных накормила. Сажать их совсем некуда. Все уже друг у друга на головах», — сообщила она.

Многих животных, по ее словам, находят с контузией, травмами позвонков, повреждениями костей морды и лап. Некоторым из них требуются операции и лечение в Москве. Для этого животных нужно как-то транспортировать в столицу.

«Только возвращаемся с полей. Полна машина животных. Везем скелет добермана. Кота тяжелого. А еще раненую немецкую овчарку. Люди просто оставили ее, не захотели даже рассказать, что случилось… Она шла за ними из последних сил, а они не отгоняли», — добавила Михайлова.

Несмотря на трагедию, за каждой историей прячется человеческая доброта. Волонтеры объединяют все свои усилия, чтобы помочь питомцам даже в самых безнадежных случаях.