Общество 16 марта 2023, 19:13 Ветврач Кристина Жукова рассказал, как подготовить питомца к поездке на дачу

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Начинается дачный сезон, и многие берут с собой за город питомцев, но нужно помнить о мерах безопасности. Об этом «Москве 24» рассказала ветеринарный врач Кристина Жукова.

По ее словам, животное нужно обязательно привить от бешенства. Особенно, если оно будет передвигаться по периметру участка или выходить за его границы. Сделать прививку нужно за полтора месяца. Кроме того, как добавил RT, питомца обязательно следует обработать от клещей и блох.

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«За три-четыре недели приучите кошку к переноске, совершите пару поездок. При переезде на дачу накройте переноску, чтобы питомец не видел то, что происходит вокруг, особенно если вы пользуетесь общественным транспортом. Так ему будет спокойнее», — сказала Кристина Жукова.

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