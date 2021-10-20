Вьетнамца оштрафовали за попытку подкупить полицейского в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстал 34-летний гражданин Вьетнама, который попытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что сожительницу подсудимого намеревались привлечь к ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. Мужчина попытался помочь женщине и предложил сотруднику полиции 20 тысяч рублей, однако был задержан. Суд оштрафовал вьетнамца на 100 тысяч рублей.