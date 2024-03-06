Общество 06 марта 2024, 12:57 Ветлицкая переписала дом за миллиард рублей на дочь из-за риска конфискации Mash: певица Ветлицкая переписала дом в Истре на дочь из-за риска конфискации Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица Наталья Ветлицкая из-за страха конфискации за дискредитацию Вооруженных сил России переписала на свою дочь дом в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, недвижимость стоимостью около миллиарда рублей находится в Истре.

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Mash уточнил, что речь идет о земле в 24,5 тысячи квадратных метров и особняке в 2,6 тысячи «квадратов». На территории расположен собственный парк с выходом к реке, теннисный корт и баня в стиле «Хоббита». Также есть несколько домиков для обслуживающего персонала и гостей. За хозяйством следят почти десять специально нанятых человек.

Во избежание потерять дорогую недвижимость певица переписала ее на 19-летнюю дочь Ульяну. Ранее она таким же образом поступила с московской квартирой за 200 миллионов рублей.

В прошлом году певица опубликовала несколько постов в запрещенной соцсети с осуждением СВО и армии России. Позже Ветлицкая публикации удалила.