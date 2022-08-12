Жительница Москвы пострадала в результате проведения работ по благоустройству. Во время опиливания деревьев одна из веток упала и вонзилась в глаз женщины, стоявшей на балконе, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Все случилось на Открытом шоссе. Рабочие занимались опиловкой деревьев — по неясным пока причинам ветка упала на балкон москвички.

На место вызвали медиков, женщину осмотрели врачи. По их данным, пострадавшей нанесли тяжкий вред здоровью — у нее сильно повреждено веко и сам глаз.

Случаем заинтересовались в правоохранительных органах. Силовики возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью, уточнило издание.

В декабре прошлого года хирурги Ступинской областной клинической больницы извлекли из глаза 38-летнего пациента пятисантиметровую ветку. Выяснилось, что за пару месяцев до этого мужчина просто упал на землю и не заметил, как палочка пробила глазницу и проникла в пазуху носа. Заведующий отоларингологическим отделением больницы Тимур Антонов назвал проведенную операцию сложной.