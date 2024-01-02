Общество 02 января 2024, 03:14 Ветеринары вытащили из пасти кошки блестящую наклейку в форме сердечка Московские ветеринары спасли кошку с застрявшей в пасти новогодней наклейкой РИА «Новости»

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Ветеринары спасли кошку, в пасти которой застряла новогодняя наклейка в форме сердечка. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.

Владельцы кошки породы скоттиш фолд по имени Шерри заметили в ее пасти наклейку, которая мешала животному есть и пить. Самостоятельно удалить ее не получилось, поэтому обратились в ветеринарную клинику.

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«Освободить кошку от несъедобного предмета оказалось непросто: фольгированная наклейка в виде сердечка приклеилась к небу, а ее острые края успели поранить ротовую полость», — уточнили в комитете.

Кошке повезло, что она не проглотила наклейку. В противном случае пришлось бы делать экстренную операцию.

В новогодние дни кошки часто проглатывают такие элементы декора, как мишура или «дождик», поэтому владельцам нужно внимательнее подходить к выбору украшений.

Ранее председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук рассказала, что за последние пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз. По ее словам, чаще всего владельцы записывали собак и кошек.