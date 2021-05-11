Ветеринары рассказали, почему не стоит кормить питомцев домашней едой

Выбирать корм для животных следует в зависимости от ритма жизни домашнего любимца и его привычного рациона. При этом отмечается, что кормить питомца домашней едой - небезопасная привычка. Об этом рассказали Ura.ru ветеринарные врачи.

«Производители предлагают несколько видов кормов. Эконом-класс подойдет для активных и энергичных кошек и собак. Это те животные, которые большую часть времени находятся на улице. Животных, которые сидят в четырех стенах, без свободного выгула надо кормить кормами премиум-класса, так как они рассчитаны на ту энергию, которую питомцы тратят. Это необходимо, чтобы не было лишнего веса, проблем с сердцем», — поделился ветеринарный врач и руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Специалист предупредил, что самостоятельное приготовление пищи для домашнего животного может ему навредить. Мясо и птица, которые обычно едят люди, содержат гармоны и антибиотики, которые могут быть опасны.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков выразил уверенность в том, что цена корма для животных напрямую не коррелирует с качеством. По его словам, в премиальных кормах больше мяса, тогда как в более демократичных вариантах зачастую соевые белки. Он также добавил, что если животное привыкло к какому-то корму, то внезапная смена может сказаться на состоянии здоровья питомца.

Врач напомнил, что плохих кормов нет, однако случается, когда люди покупают корма, неподходящие своим животным.