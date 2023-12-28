28 декабря 2023, 08:36
Ветеринары рассказали, почему амурский тигр мог растерзать собак
Старое огнестрельное ранение нашли у нападавшего на собак тигра в Приморье
Ветеринары нашли у амурского тигра, нападавшего на собак в Приморье, старую огнестрельную рану. Об этом рассказали в центре «Амурский тигр».
Тигра поймали в Черниговском районе Приморья. По словам ветеринаров, животное стало агрессивным из-за человека. У тигра нашли застарелое огнестрельное ранение.
Реклама
«Обнаружить то, что не нашли сразу после отлова, удалось из-за начавшегося воспалительного процесса и благодаря новому оборудованию, приобретенному центром реабилитации», — уточнили в центре.
Предположительно, пуля попала в верхнюю часть левой лопатки, после чего вышла через переднюю левую лапу. Как уточнили ветеринары, тигр находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за огнестрельного ранения животного возбудят уголовное дело, добавили в центре.
В середине декабря в Приамурье тигр растерзал двух собак, одну из которых утащил в лес. Работники регионального управления по охране животного мира установили фотоловушки. Но сразу тигра не удалось найти.
Уголовное дело
Приморье
Собаки
Животные
Реклама
Реклама