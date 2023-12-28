Общество 28 декабря 2023, 08:36 Ветеринары рассказали, почему амурский тигр мог растерзать собак Старое огнестрельное ранение нашли у нападавшего на собак тигра в Приморье Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Ветеринары нашли у амурского тигра, нападавшего на собак в Приморье, старую огнестрельную рану. Об этом рассказали в центре «Амурский тигр».

Тигра поймали в Черниговском районе Приморья. По словам ветеринаров, животное стало агрессивным из-за человека. У тигра нашли застарелое огнестрельное ранение.

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«Обнаружить то, что не нашли сразу после отлова, удалось из-за начавшегося воспалительного процесса и благодаря новому оборудованию, приобретенному центром реабилитации», — уточнили в центре.

Предположительно, пуля попала в верхнюю часть левой лопатки, после чего вышла через переднюю левую лапу. Как уточнили ветеринары, тигр находится в крайне тяжелом состоянии. Из-за огнестрельного ранения животного возбудят уголовное дело, добавили в центре.

В середине декабря в Приамурье тигр растерзал двух собак, одну из которых утащил в лес. Работники регионального управления по охране животного мира установили фотоловушки. Но сразу тигра не удалось найти.