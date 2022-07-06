Ветеринары пожаловались на нехватку импортных вакцин и наркоза

Ветеринары столкнулись с нехваткой импортных анестетиков, препаратов для ингаляционного наркоза и некоторых медицинских изделий. О начавшихся сложностях с закупками сообщили представители клиник.

«Сейчас и правда наблюдаются серьезные проблемы с анестетиками. Мы фиксируем сообщения о нехватке этих препаратов и от ветеринарных региональных управлений, и от ветврачей из разных регионов», — рассказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.

Речь идет об анестетиках «Золетил» и «Телазол». Также проблематично стало приобретать препарат для ингаляционного наркоза «Изофлуран» и вакцину «Нобивак». По словам президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Середы, чаще всего ветеринары жалуются на нехватку «Нобивака», так как большинство клиник работают именно с этой вакциной.

При этом специалисты отметили, что с российскими препаратами никаких проблем нет. Также в Россельхознадзоре заявили, что в стране нет дефицита ветеринарных лекарств.