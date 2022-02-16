Ветеринары не смогли установить причину гибели черных лебедей в парке Петербурга

С начала февраля в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге были найдены мертвыми три черных лебедя. Что стало причиной гибели птиц, местным ветеренарам пока установить не удалось, написал «Петербургский дневник».

По словам начальника управления ветеринарии Юрия Андреева, заразных болезней нет. Причем все птицы ели один и тот же корм. В ближайшее время будет проведено большое эпизоотологическое обследование. Есть вероятность, что птицы могли пострадать из-за собак.

В Санкт-Петербурге черные лебеди появились недавно. Их подарил Северной столице город Чехов. В начале птиц было всего двое, однако год назад в парке родилось еще два птенца. Теперь будущее лебедей под вопросом. Скорее всего, останутся только белые.