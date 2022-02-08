Ветеринары назвали распространенные ошибки в уходе за домашними животными

Чтобы домашний питомец жил долго и счастливо, ему нужен правильный уход. Сервис по безопасному заказу услуг «СберУслуги» и ветеринары Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» для «Газеты.ru» составили список самых частых ошибок, которые по незнанию допускают владельцы домашних животных.

Первая ошибка — не посещать ветеринара. Владельцы могут игнорировать симптомы заболеваний у животных, пока они не переходят в запущенную стадию.

Для того, чтобы уберечь питомца от опасных болезней, нужно регулярно делать ему прививки. Например, кошек вакцинируют от бешенства, чумы кошек, вирусного ринотрахеита, а собак от бешенства, лептоспироза и других заболеваний.

Отдельное внимание нужно уделять питанию животного. Не стоит покупать первые попавшиеся корма в магазине, лучше выбрать более дорогой корм, внимательно изучив состав — это улучшит здоровье питомца.

Наконец, собак и кошек необходимо стерилизовать, чем пренебрегают многие владельцы. Стерилизация не оказывает негативного влияние ни на характер, ни на здоровье животного, но может уберечь его от многих болезней, которые очень часто с возрастом появляются у питомцев, не прошедших эту процедуру.