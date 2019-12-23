Ветеринары Красноярска стерилизовали самку таракана

По словам специалиста, в клинику обратился владелец насекомого. При осмотре выяснилось, что в коконе самки осталось несколько недоразвитых особей, из-за этого кокон не входил обратно уже несколько дней. Появился риск инфекции, которая могла привести к смерти таракана. В итоге ветеринары приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Мы не проводили ранее таких операций, но строение насекомого знаем и как это можно сделать, тоже понимаем», — пояснила Мария Андрианова. Он пояснила, что ассистировала хирургу Дании Пух.

Для операции ветеринары использовали три вида наркоза: самку усыпили при помощи газа, после ввели обезболивающий препарат во все туловище насекомого и обезболили сам кокон для того, чтобы его удалить окончательно.

«Можно сказать, что самке провели стерилизацию», — пояснила ветеринар.

После операции пациентку отправили домой.

Таракан-архимандрит — это один из крупнейших видов южноамериканских тараканов. Длина взрослой особи может достигать 10 сантиметров.