Ветеринары бьют тревогу. Шум от фейерверков может быть смертельным для животных

Ветеринары заявляют о необходимости прекратить ночной грохот фейерверков в Нью-Йорке, потому что громкие «взрывы» могут быть чреваты серьезными последствиями для домашних питомцев. И если у некоторых шум вызывает сильное беспокойство, то для других — это может привести к летальному исходу.

По словам специалистов, кошки подвержены риску развития угрожающих жизни уретральных болезней из-за постоянного страха во время запусков пиротехники, пишет New York Post.

Громкие звуки могут особенно навредить котам. Постоянное напряжение из-за «взрывов» вокруг влияет на мочевой пузырь котов до такой степени, что они не могут ходить в туалет. В итоге у них может развиться инфицирование мочевого пузыря, появляется функциональная непроходимость, и это может привести к фатальным последствиям для животных, объяснил ветеринар.

По словам специалиста, владельцу питомца стоит срочно обратиться к ветеринару, если в лотке появились следы крови в моче. Также животных может начать тошнить.

«Если вы подвергаете какую-либо собаку или кошку постоянным стрессовым событиям, это определенно будет иметь некоторые психологические или поведенческие долгосрочные последствия», — объяснил ветеринар.