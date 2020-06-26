Ветеринары бьют тревогу. Шум от фейерверков может быть смертельным для животных
По словам специалистов, кошки подвержены риску развития угрожающих жизни уретральных болезней из-за постоянного страха во время запусков пиротехники, пишет New York Post.
Громкие звуки могут особенно навредить котам. Постоянное напряжение из-за «взрывов» вокруг влияет на мочевой пузырь котов до такой степени, что они не могут ходить в туалет. В итоге у них может развиться инфицирование мочевого пузыря, появляется функциональная непроходимость, и это может привести к фатальным последствиям для животных, объяснил ветеринар.
По словам специалиста, владельцу питомца стоит срочно обратиться к ветеринару, если в лотке появились следы крови в моче. Также животных может начать тошнить.
«Если вы подвергаете какую-либо собаку или кошку постоянным стрессовым событиям, это определенно будет иметь некоторые психологические или поведенческие долгосрочные последствия», — объяснил ветеринар.