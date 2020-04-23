Ветеринаров наказали за выдачу документов на просроченную продукцию
В Тюмени применили дисциплинарное взыскание к ветеринарам. Они выдавали документы на просроченные мясо и молоко. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление ветеринарии.
По словам специалистов, срок годности продукции вышел еще в 2017 году. За это к ветеринарам применили дисциплинарные взыскания. Заявили, что они ненадлежащим образом исполняли трудовые обязанности. Нарушение произошло из-за технических ошибок ветеринаров.
Для того, чтобы избежать ошибок в будущем с нарушителями проведена дополнительная работа.