Ветеринарный врач Цыпленков объяснил, почему домашние кошки могут быть опаснее лесных белок

Домашние кошки представляют для человека большую опасность, чем лесные белки, поскольку могут заразить его бешенством. Об этом сайту NEWS.ru рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

Он добавил, что белки имеют незначительный набор заболеваний, не представляющих опасность для человека.

«Опасность от белок исходит практически нулевая, бешенство у них бывает крайне редко, так как белки верхолазы и живут по верхам, так что и бешенством их заразить довольно сложно, а так они переносят только очень незначительный набор заболеваний, не очень опасных для человека, скажу больше, обычная домашняя кошка гораздо более опасна в плане переноса патогенов», — сказал специалист.

Врач порекомендовал не кормить белок экзотическими орехами, поскольку они привыкают к той пище, которую могут добыть самостоятельно в регионе их обитания.