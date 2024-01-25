Общество 25 января 2024, 16:22 Ветеринарный врач Шеляков: ученые не успеют провести клинические исследования лекарств до октября 2024 года

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с ИА НСН рассказал, что ученые не успеют провести клинические, биологические и токсикологические исследования лекарственных препаратов для их применения в ветеринарии до октября 2024 года.

По словам специалиста, на это дело могут уйти годы. А по действующему законодательству ветеринары вообще не имеют права пользоваться медицинскими средствами в процессе лечения животных.

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Ранее СМИ писали, что Минпромторг предлагает с 1 октября 2024 года ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

«Все ветврачи нарушают этот запрет, поскольку именно ветеринарных препаратов очень мало, их явно недостаточно для полного цикла лечебного процесса», — отметил Шеляков.