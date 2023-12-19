Общество 19 декабря 2023, 19:13 Ветеринарный врач Шеляков посоветовал при встрече с дикими кабанами не делать резких движений

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru прокомментировал участившиеся случаи появления кабанов на окраинах Москвы. По его словам, при встрече с диким зверем, самое главное, не делать резких движений.

Животные могут расценить любые действия человека, даже крик, как угрозу. Эксперт также добавил, что не стоит пытаться сфотографировать кабана или покормить его.

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«Все-таки это сильное, верткое животное, которое может расценить действия человека как опасность для себя или своих детенышей», — добавил он.