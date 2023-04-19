Общество 19 апреля 2023, 11:38 Ветеринарный врач Шеляков объяснил, от чего зависит срок годности препаратов и кормов Ветеринарный врач Шеляков: срок годности препаратов и кормов зависит от транспортировки

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Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием РИАМО рассказал, что срок годности препаратов и кормов для домашних питомцев во многом зависит от транспортировки.

Специалист отметил, что нельзя хранить корм в промороженном или теплом помещении, поскольку будет образовываться конденсат и плесень.

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«Понятно, что животное может отравиться таким корм не потому, что производитель плохой, а доставили его не очень хорошо», — сообщил врач.

Что же касается препаратов от клещей, то ничего плохого в том, что у них истекает срок годности, нет. В эти вещества, когда они проходят клинические испытания, закладывается еще полгода, резюмировал Шеляков.