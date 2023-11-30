30 ноября 2023, 16:13
Ветеринария Нижегородской области: в этом году в регионе отловили более двух тысяч бездомных животных
В ветеринарии Нижегородской области рассказали, что за этот год в регионе отловили более двух тысяч бездомных животных. Более 1400 из них стерилизовали и вакцинировали против бешенства и отправили в среду обитания, написало НИА «Нижний Новгород».
На 2024-й год власти региона запланировали отловить 2 831 бездомных животных. На эти цели из бюджета Нижегородской области выделили 30,6 миллиона рублей.
Животные
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