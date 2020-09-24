Ветеринарам могут разрешить применять наркотик в работе с животными

С предложением выступили в МВД, предложение отправлено в Минсельхоз. Проект постановления выложен для обсуждения 21 сентября.

Эторфин относится к опиоидным анальгетикам. Он входит в список веществ, запрещенных для оборота в России. Однако за рубежом наркотическое вещество пользуется популярностью: раствором заряжают дротики, с помощью которых животных в цирках и зоопарках погружают в медикаментозный сон. После этого ветеринары осматривают животное, лечат ему зубы или обрабатывают копыта.

Даже малая доза — сильная: слоны, бегемоты или бизоны впадают в сон. При этом для животных такой наркоз безвреден. Если специалист возьмет правильную дозировку эторфина, последствий для сердечно-сосудистой системы не будет.

Использование данного препарата в ветеринарии позволит предотвращать неизлечимые заболевания и даже вынужденный убой ценных животных, говорится в пояснениях к документу.

В МВД предложили перевести вещество из списка запрещенных в перечень средств, оборот которых ограничен и контролируется государством. Лекарства из такого списка разрешено применять в медицине и ветеринарии.

За нелегальное использование эторфина грозит уголовное наказание — лишение свободы до трех лет. За крупные размеры препарата — больше 0,001 грамма — свободы лишат на 3-10 лет. При обнаружении наркотика «в особо крупном размере», то есть больше 0,1 грамма, светит 10-15 лет. За незаконный сбыт наркотика могут приговорить к 4-8 годам тюрьмы, а за продажу вещества в особо крупном размере — к пожизненному заключению.