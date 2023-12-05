Общество 05 декабря 2023, 18:46 Ветеринар Жуков: для защиты лап зимой нужно использовать специальные тапочки и гели с воском

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Реагенты и технические вещества с содержанием концентратов, хлоридов, формиатов и нитратов воздействуют на межпальцевое пространство кожи собак и вызывают микротрещины. Об этом сообщил ветеринар Алексей Жуков «Тульской службе новостей».

По словам специалиста, для защиты лап необходимо использовать специальные тапочки и гели, в состав которых входит воск. Также зимой не рекомендуется гулять с животными вблизи проезжей части и пешеходных дорожек.

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После прогулки владельцам собак необходимо тщательно промыть лапы питомца, отметил Жуков.