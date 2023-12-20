Общество 20 декабря 2023, 18:08 Ветеринар Уражевский: лицензирование ветеринарной отрасли приведет к закрытию малых бизнесов

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Введение лицензирования ветеринарной отрасли в России приведет к закрытию малых бизнесов, появлению монополистов и кратному росту цен. Об этом сообщил президент Международного кинологического союза, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с корреспондентом Life.

По словам эксперта, в России лицензирование окажется слишком забюрократизированным. Так, представителям отрасли придется предоставлять огромное количество документов и тратиться на юристов. В результате этого с рынка уйдут ветеринарные кабинеты и малые клиники; цены на услуги специалистов взлетят в два-три раза.

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Уражевский отметил, что ветеринарный рынок «небольшой, очень конкурентный и решит все сам». Дополнительных нововведений в этой отрасли не требуется, добавил он.

Подробнее об этой теме можно узнать в расследовании, которое провел Life. Корреспонденты пообщались с представителями ветеринарной отрасли, депутатами и экспертами.