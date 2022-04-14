Ветеринар Тураева рассказала, как защитить собаку от последствий укуса клеща

Чтобы собаку не укусил клещ, ее нужно обрабатывать специальными средствами — лучше всего таблетками. Об этом для сайта РИАМО рассказала ветфельдшер Евгения Тураева.

Таблетки являются более эффективным способом защиты от клещей, чем ошейники и капли. К тому же их действия хватает на более долгое время.

Если собаку все же укусил клещ, его можно осторожно вынуть самостоятельно, а после прижечь место укуса йодом. Клещи могут заразить питомца пироплазмозом — болезнью, крайне опасной для собак. Поэтому после укуса нужно понаблюдать за собакой и при малейших подозрениях идти к ветеринару.

«Если за два-три дня болезнь себя ничем не проявила, то есть нормальная температура, хороший аппетит, бодрый, веселый, играет, то в принципе все нормально, угроза миновала», — сказала Тураева.