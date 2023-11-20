Общество 20 ноября 2023, 17:52 Ветеринар Цыпленков: собака может жить на застекленном балконе, если у нее нет проблем с отращиванием подшерстка

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Собаку можно отправлять жить на балкон в том случае, если у нее нет проблем с отращиванием подшерстка. Животное переохладится, если долгое время оно жило в квартире и не выходило на улицу. Об этом сообщил ветеринарный врач Евгений Цыпленков, написала «Москва 24».

Даже если на балконе достаточно комфортная температура, можно смастерить для собаки небольшую будку, а вход дополнительно перекрыть тканевым пологом. Таким образом четвероногий друг будет достаточно комфортно себя чувствовать даже в тридцатиградусный мороз.