Ветеринар Цыпленков посоветовал не гладить незнакомых животных

Многим при виде собаки или кошки сложно удержаться и не погладить животное, но трогать уличных, а также чужих животных без разрешения хозяина все же не стоит. Животное может быть заразно, а также может испугаться и укусить, рассказал в эфире радио Sputnik ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

«Гладить животных — это святое. Так руки и тянутся погладить по голове и взлохматить красивую собаку или кошку. Есть даже такая терапия, когда люди гладят животных и успокаиваются. С чисто ветеринарной точки зрения, опасно гладить чужих, бездомных или диких животных. У них могут быть глисты и лишай, которые в виде яиц и спор попадут на вас. То есть гладить кошек и собак можно и нужно, но не всех», — отметил ветеринар.

Также животное может испугаться, приняв протянутую руку за жест агрессии, и начать защищаться. А если вас укусило уличное животное, придется делать прививки от бешенства. Ветеринар добавил, что если укусило домашнее животное, прививки делать не нужно, поскольку обычно они вакцинированы, однако лучше попросить у хозяина подтверждение того, что укусившее вас животное привито.