Ветеринар Цыпленков объяснил опасность укуса собаки клещом

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, что с началом летнего сезона собаки зачастую становятся жертвами укусов клещей. Как уберечь своего питомца от этих насекомых, он сообщил Lenta.ru.

«На природу собаки обязательно должны ехать защищенными от клещей либо таблетками, либо каплями на холку, либо ошейниками. Тогда опасность заражения от клещей минимальная, [защита] при таблетках и каплях практически стопроцентная», — сказал он.

Врач посоветовал после каждой прогулки осматривать тело животного. Специалист отметил, что клещи, попадая в организм, разрушают структуру крови, и она теряет свои функции. Все это приводит к смерти питомца.

«Есть правило — после каждой прогулки расчесывать животное. Если расческа во что-то упирается, вы можете найти клеща. Потом они отваливаются, и в течение шести дней никаких признаков совершенно нет, кроме изменений в крови и моче зараженного животного», — заключил специалист.