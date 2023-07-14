Общество 14 июля 2023, 13:23 Ветеринар Труфанов: при желании разводить животных нужно внимательно относиться не только к питомцу, но и к питомнику

Читать 360tv в

Если вы планируете разводить животных, а не просто ухаживать за ними, как за членами семьи, то нужно обращать внимание не только на самих питомцев, но и на питомник, где они родились. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал ветеринарный врач центра «Вильдар» Иван Труфанов.

Врач порекомендовал не верить на слово людям, которые выкладывают объявления о продаже животных на сайтах в интернете. Некоторые факты, по его словам, они могут умышленно скрывать.

Реклама

Человеку, который не является экспертом в области ветеринарии, будет сложно понять, является ли животное больным, добавил он.