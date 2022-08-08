Ветеринар Торяник посоветовала владельцам кошек не кормить животных своей едой

Ветеринарный врач adoption-центра для кошек «Муркоша» Юлия Торяник объяснила владельцем кошек, почему не стоит кормить их той же едой, что они едят сами. Об этом она сообщила сайту РИАМО.

По словам специалиста, некоторые продукты могут вызывать интоксикацию организма у кошки и даже привести к гибели питомца.

«Не сомневайтесь, ваш питомец составит вам компанию за завтраком, обедом или ужином, но едва ли его можно назвать гурманом наравне с человеком. Здоровое животное хочет кушать практически всегда, а следовательно, будет съедать практически все, что будут предлагать, не оценивая пользу или риск для здоровья», — добавила ветеринар.

Человек не должен провоцировать различные болезни у питомца неправильным питанием. Например, кошкам противопоказаны яйца, шоколад, алкоголь, виноград и другие, резюмировала Торяник.

Всемирный день кошек празднуется 8 августа. Этот праздник был основан Международным фондом по защите животных Animal Welfare, чтобы привлечь внимание к бездомным животным.