Ветеринар Торяник объяснила, почему необходимо стерилизовать кошек

Ветеринарный врач adoption-центра для кошек «Муркоша» Юлия Торяник объяснила владельцем котов и кошек, почему необходимо стерилизовать своих питомцев. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Как заметила специалист, кастрация или стерилизация домашнего кота или кошки не только позволит контролировать популяцию животных, но также не даст питомцу участвовать в уличных драках, где передаются хронические инфекции.

«Если вы не являетесь заводчиком, то однозначно следует рассмотреть возможность проведения кастрации или стерилизации, тем более если речь идет о молодом, здоровом животном. Целесообразность проведения операции у пожилого пациента также требует обсуждения, тем более по показаниям», — уточнила ветеринар.

Нельзя проводить операцию только в том случае, если у кошки есть противопоказания к анестезии.

«Не стоит забывать, что так или иначе это хирургическое вмешательство с определенным анестезиологическим риском, но 99,5% таких операций проходят без осложнений, тем более когда работает опытная операционная бригада», — резюмировал специалист.