13 февраля 2024, 14:32
Ветеринар Сиротина: рюкзак с иллюминатором не заменит нормальную переноску для питомца
Рюкзаки для перевозки питомцев, оснащенные иллюминатором, набирают популярность в России. Как относятся к такому варианту ветеринары, рассказал сайт kp.ru.
По словам врача и зоопсихолога Ангелины Сиротиной, косморюкзак является дополнительным гаджетом для поездок на близкие расстояния.
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«Но он не заменит нормальную переноску. При этом важно учитывать темперамент питомца: есть животные, которым нравится ездить куда-то с хозяином, смотреть вокруг по дороге, любопытничать. А некоторых питомцев это ввергает в панику», — высказалась Сиротина.
Ее коллега Алина Карулина также высказала свое мнение на этот счет. Она посоветовала отказаться от использования полностью прозрачных ранцев. В них кот или собака будут чувствовать себя слишком уязвимо, пояснила специалист.
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