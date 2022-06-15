Ветеринар Сиротина рассказала, как ухаживать за домашними животными в жару

Ветеринар Ангелина Сиротина дала рекомендации по уходу за собаками и кошками в жаркую погоду. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она рассказала, что можно постричь животных, чтобы им было менее жарко. Врач пояснила, что в этом случае все равно следует оставлять несколько миллиметров шерсти. Некоторые породы рекомендуется не стричь, а вычесывать — например британцев. Если хозяева не умеют делать это самостоятельно, можно отвести животное к грумеру.

Сиротина отметила, что в жару многие кошки и собаки ищут прохладное место. За ними лучше следить, так как они могут переохладиться и заболеть. Также питомцам необходимо обеспечить постоянный доступ к свежей воде.