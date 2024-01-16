Общество 16 января 2024, 17:26 Ветеринар Сиротина призвала не окрашивать самостоятельно домашних питомцев

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Самостоятельное окрашивание шерсти домашних животных краской, купленной на маркетплейсах, может навредить питомцам. Об этом сообщила ветеринар Ангелина Сиротина радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, краска с добавлением химикатов способна спровоцировать у животного токсическое отравление. Все профессиональные процедуры, которые касаются ухода за питомцами, лучше делать в профессиональных салонах.

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«Если мы говорим об окраске животных, то, если это прямо так необходимо и хочется, в исключительных случаях это можно использовать», — отметила Сиротина.