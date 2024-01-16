16 января 2024, 17:26
Ветеринар Сиротина призвала не окрашивать самостоятельно домашних питомцев
Самостоятельное окрашивание шерсти домашних животных краской, купленной на маркетплейсах, может навредить питомцам. Об этом сообщила ветеринар Ангелина Сиротина радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, краска с добавлением химикатов способна спровоцировать у животного токсическое отравление. Все профессиональные процедуры, которые касаются ухода за питомцами, лучше делать в профессиональных салонах.
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«Если мы говорим об окраске животных, то, если это прямо так необходимо и хочется, в исключительных случаях это можно использовать», — отметила Сиротина.
Животные
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