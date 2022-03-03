Ветеринар Шеляков высказался о запрете российским кошкам участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFE) временно запретила российским кошкам участвовать в международных выставках. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в эфире радио Sputnik рассказал, что его удивило такое решение.

«Я всегда считал и буду считать, что животные ни при чем, несмотря на какие-то разногласия политические между странами. Санкции против кошек? У нас и так положение не очень хорошее в плане того, что пропадают импортные лечебные корма, необходимые для здоровья некоторым животным, жизнеобеспечивающие корма, лекарства дорожают, кое-что пропадает», — считает ветеринар.

Он добавил, что в тяжелых ситуациях владельцы животных должны объединяться и поддерживать друг друга.