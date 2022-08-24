Ветеринар Шеляков: во время смога у домашних животных начинает страдать зрение

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, каким образом смог может повлиять на домашних животных.

Как сообщил эксперт, у питомцев чаще всего при продолжительном смоге страдает зрение. Для профилактики пагубных влияний он посоветовал использовать специализированные капли.

«Тут надо понимать, что если у людей от смога в основном страдает дыхательная система, то у животных в первую очередь страдает зрительная. Так как у братьев наших меньших площадь глаз по отношению к черепу значительно больше. Профилактика тут достаточно простая. Есть специализированные защитные капли, которыми на регулярной основе стоит обрабатывать глаза своего питомца», — отметил Шеляков.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье накрыл сильный смог. Роспотребнадзор будет вести усиленный контроль за уровнем загрязнения воздуха до нормализации ситуации с лесными пожарами в близлежащих регионах.