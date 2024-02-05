Общество 05 февраля 2024, 14:17 Ветеринар Шеляков: вакцинация питомцев резко выросла в цене за последний год

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Ветеринар Михаил Шеляков перечислил процедуры для животных, которые резко подорожали в цене за последний год. Об этом сообщил «Ридус».

По словам врача, самым ощутимым стало подорожание прививок для питомцев.

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«По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800-2000 рублей. Вроде бы сумма небольшая, но если у вас три кошки и две собаки, то отдавать придется уже 10 тысяч каждый год. А сейчас эта сумма стала ровно в два раза больше», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что по кошельку в настоящее время сильнее бьют хирургические манипуляции и противопаразитная обработка.