05 февраля 2024, 14:17
Ветеринар Шеляков: вакцинация питомцев резко выросла в цене за последний год
Ветеринар Михаил Шеляков перечислил процедуры для животных, которые резко подорожали в цене за последний год. Об этом сообщил «Ридус».
По словам врача, самым ощутимым стало подорожание прививок для питомцев.
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«По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800-2000 рублей. Вроде бы сумма небольшая, но если у вас три кошки и две собаки, то отдавать придется уже 10 тысяч каждый год. А сейчас эта сумма стала ровно в два раза больше», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что по кошельку в настоящее время сильнее бьют хирургические манипуляции и противопаразитная обработка.
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