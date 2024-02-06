Общество 06 февраля 2024, 14:56 Ветеринар Шеляков связал рост стоимости лекарств для животных в России со сложностями в импорте

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В России существенно подорожали препараты для животных. Это связано со сложностями в импорте заграничных лекарств, сообщил ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, стоимость продукции повышается на фоне санкционной политики западных стран, сложных логистических цепочек и курса доллара. При этом не совсем понятно, почему вместе с импортными дорожают и отечественные лекарства для животных.

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«В условиях капитализма, когда дорожает импорт, снижается конкуренция — и наши производители тоже начинают поднимать цены. И это совершенно неоправданно», — отметил Шеляков.