Общество 15 ноября 2022, 13:44 Ветеринар Шеляков рассказал, почему обязательно стерилизовать кошек Ветеринар Шеляков: кошек следует стерилизовать, так как у них могут развиваться патологии Unsplash

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с изданием NEWS.ru объяснил, по какой причине следует стерилизовать кошек.

Как отметил эксперт, у стерилизованных кошек могут развиваться патологии из-за отсутствия спаривания. В то время как у котов совсем другая история. Их можно не кастрировать, если питомец чистоплотен и отличается дружелюбным нравом.

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«Тут надо понимать, что котов, в принципе, можно не кастрировать. Все зависит от модели поведения вашего питомца», — добавил ветеринар.

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Если кот не пытается выбраться на улицу, то его также можно не кастрировать. Кастрация для кота обязательна лишь в том случае, если он живет вместе со стерилизованной кошкой, добавил Шеляков.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как обнаружить кошку, спрятавшуюся под капотом машины. Эксперт посоветовал постучать по капоту перед началом движения, поскольку громкий звук спугнет животное.