Ветеринар Шеляков рассказал о правильном кормлении домашних кошек | 360°

Общество 02 ноября 2022, 14:34 Ветеринар Шеляков рассказал о правильном кормлении домашних кошек Ветеринар Шеляков: владельцу питомца стоит определиться — еда в пакетиках или натуральная piqsels

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, в чем заключается опасность кормления домашних кошек одновременно концентратом и натуральными продуктами.

По словам специалиста, кормление домашних кошек едой в пакетиках вместе с натуральной едой чревато тем, что питомца можно перекормить или недокормить. Он пояснил, что в условиях мегаполиса готовить еду для кошек каждый день может быть накладно по времени.

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«Но в условиях мегаполиса людям и на себя времени не хватает, не говоря о питомцах. Люди быстро выдыхаются, особенно если дома и кошка, и собака, а это два разных рациона», — сообщил Шеляков.

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Он отметил, что если человек захочет готовить еду для кошки самостоятельно, ему необходимо будет давать не только мясо, но и творог, яйца, каши, минеральные подкормки. При этом в готовом корме уже рассчитаны все необходимые объемы белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.