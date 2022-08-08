Ветеринар Шеляков рассказал о последствиях кошачьих царапин

Если кошка сильно поцарапает кожу хозяина, может развиться фелиноз — доброкачественная лихорадка, которая, впрочем, быстро проходит и не имеет серьезных последствий. Об этом Ura.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Есть такое понятие, как болезнь кошачьей царапины или по-другому фелиноз — это доброкачественная лихорадка. Если кошка хорошо поцарапает, то возможно повышение температуры с набуханием лимфоузлов, к счастью, быстро проходящее. Кошачьи царапины болезненнее, чем собачьи, и с укусами то же самое. Если кошка укусит палец, может рука опухнуть до локтя, с собаками такого не происходит», — объяснил Шеляков.

Лихорадка связана с тем, что на кошачьих лапах живут множество бактерий, которые через царапину могут проникнуть в кожу человека.

««Кошачьи когти обладают микрофлорой, организм, который живет на кошачьих когтях, инфицирует царапины. Если легкие царапины, кожа воспаляется и долго заживает, а если многочисленные, то там и лихорадка», — сказал ветеринар.

Кошачью царапину следует промыть хлоргексидином или просто водой с мылом.