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    08 августа 2022, 12:42

    Ветеринар Шеляков рассказал о последствиях кошачьих царапин

    Полина Гребенщикова

    Если кошка сильно поцарапает кожу хозяина, может развиться фелиноз — доброкачественная лихорадка, которая, впрочем, быстро проходит и не имеет серьезных последствий. Об этом Ura.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

    Ветеринар Шеляков рассказал о последствиях кошачьих царапин

    «Есть такое понятие, как болезнь кошачьей царапины или по-другому фелиноз — это доброкачественная лихорадка. Если кошка хорошо поцарапает, то возможно повышение температуры с набуханием лимфоузлов, к счастью, быстро проходящее. Кошачьи царапины болезненнее, чем собачьи, и с укусами то же самое. Если кошка укусит палец, может рука опухнуть до локтя, с собаками такого не происходит», — объяснил Шеляков.

    Лихорадка связана с тем, что на кошачьих лапах живут множество бактерий, которые через царапину могут проникнуть в кожу человека.

    ««Кошачьи когти обладают микрофлорой, организм, который живет на кошачьих когтях, инфицирует царапины. Если легкие царапины, кожа воспаляется и долго заживает, а если многочисленные, то там и лихорадка», — сказал ветеринар.

    Кошачью царапину следует промыть хлоргексидином или просто водой с мылом.