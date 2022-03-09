Ветеринар Шеляков рассказал, какой корм для питомцев выбрать в условиях санкций

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что из-за санкций со стороны Запада могут возникнуть проблемы с кормом для домашних животных. Об этом сообщил «Ридус».

По его словам, следует рассмотреть возможность перевода животных на натуральный корм.

«Натуральное кормление — ничуть ни хуже, и даже имеет ряд преимуществ перед концентратами. Но это достаточно хлопотно. Учитывая наш ритм жизни в мегаполисе, когда люди сами не успевают толком поесть, зарабатывая себе гастоэнтерологические проблемы», — объяснил Шеляков.

Он уточнил, что при тщательно составленном рационе, натуральное кормление может заменить магазинные корма. Самое важное — это высчитать пропорции всех необходимых веществ и калорийность.