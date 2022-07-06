Ветеринар Шеляков рассказал, как уберечь котов и собак от жары

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков дал советы россиянам, как они могут уберечь своих питомцев от аномальной жары. Об этом написали NEWS.ru.

По словам эксперта, собаки и коты по-разному переносят жаркую погоду. Если котам такая погода по нраву, то что касается собак, их не стоит выпускать на жару, чтоб не допустить солнечного удара.

«Кошки умные, они находят себе прохладненькое местечко, и жара для них неактуальна. Тем не менее кошки боятся прямого солнца. Поэтому для кошки важно, чтобы она могла свободно перемещаться, а где ей охладиться — с этим она справится сама», — сообщил Шеляков.

Собак следует выгуливать рядом с водоемом, поскольку такая прогулка снижает риск получения солнечного удара. В случае, если у собаки все же случился солнечный удар, рекомендуется отнести ее в тень, а также смочить лоб водой.

Ветеринар советует по возможности избегать нахождения домашних питомцев на открытом солнце и выгуливать их рано утром и поздно вечером.